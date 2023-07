Clube da Arábia Saudita quer levar Jota Silva do V. Guimarães

O Al Hazm, treinado por Filipe Gouveia, fez uma proposta aos vitorianos por Jota Silva. O emblema saudita subiu este ano à primeira divisão.

O Al Hazm, clube da Arábia Saudita orientado pelo treinador português Filipe Gouveia, está interessado em Jota Silva e, sabe O JOGO, falou com o presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, para apresentar uma proposta no valor de alguns milhões de euros.

O extremo português, de 23 anos, cumpriu a primeira época nos vimaranenses, com quem tem contrato até 2025, depois de passagens por Sousense, Espinho, Leixões e Casa Pia. E despertou o interesse de Filipe Gouveia, técnico que está, naturalmente, mais próximo do mercado português e que, recentemente, até chegou a Portugal para passar um período de férias.

O Al Hazm foi promovido ao principal escalão do futebol saudita esta temporada.