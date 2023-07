Clube alemão aponta a Celton Biai, guarda-redes do V. Guimarães

Fortuna Dusseldorf tem o guarda-redes referenciado. Chega ao castelo no dia 17 para conhecer futuro.

Com contrato válido por mais uma época e uma titularidade recente na baliza de Portugal no Europeu de sub-21, Celton Biai tem o seu futuro em discussão, sendo certo que, após a contratação de Charles, não fará parte do plantel do Vitória. A gozar férias e com ordem para se apresentar no castelo no dia 17, Celton é apreciado por alguns clubes europeus desde longa data, até pelo trajeto na formação do Benfica, ao que somam dez aparições pela primeira equipa do Vitória no período de ausência de Bruno Varela em 2022/23.

O Fortuna Dusseldorf, do segundo escalão da Alemanha, terá o jogador debaixo de olho, mas fontes próximas de Celton rejeitam qualquer cenário de mudança, nesta fase, pelo desconhecimento de propostas. O guarda-redes, de 22 anos, foi confrontado, já na Geórgia, durante o Europeu, com a notícia que não haveria lugar para ele no plantel de 2023/24, tendo saído do torneio com vontade de descomprimir alguns dias em Lisboa, na companhia da família, particularmente do filho, nascido há três meses. O jogador espera, a partir do dia 17, ter ideias mais concretas sobre o futuro.