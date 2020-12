Claque do Vitória pede o bis na Taça de Portugal

Adeptos colocaram uma tarja, de cariz motivacional, à entrada do Estádio D. Afonso Henriques, na véspera da receção ao Santa Clara

O Vitória de Guimarães recebe neste domingo o Santa Clara, para a Taça de Portugal, e a claque White Angels torce para que essa etapa seja ultrapassada com êxito, rumo a um objetivo mais elevado: vencer a competição. Os minhotos saborearam semelhante conquista em 2013, frente ao Benfica, e a referida claque de apoio fez questão de recordá-la numa tarja colocada à entrada do parque de estacionamento do Estádio D. Afonso Henriques, sugerindo aos jogadores que "voltem a fazer história".

A acompanhar essa mensagem, em letras garrafais, está a data do triunfo na prova rainha do futebol português, por 2-1, com golos de Soudani e Ricardo Pereira (pelo Benfica marcou Gaitán). Nessa final disputada no Estádio Nacional, no Jamor, a 26 de maio de 2013, o Vitória era comandado por Rui Vitória, enquanto o treinador do Benfica era Jorge Jesus, regressado nesta época aos encarnados.