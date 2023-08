Cidade do possível próximo adversário do V. Guimarães é base do Grupo Wagner

Cidade-sede do Neman é a nova casa do Wagner. Se eliminarem o Celje, os minhotos defrontarão os bielorrussos.

Caso elimine o Celje esta quinta-feira, o V. Guimarães defrontará o Neman, clube bielorrusso sediado na cidade de Grodno, região que vive dias agitados na sequência da guerra na Ucrânia. Como erradamente foi noticiado, os vitorianos não jogarão na Bielorrússia, já que os jogos da UEFA disputam-se fora do país governado por Lukashenko. Aliás, nesta última eliminatória o Neman recebeu os malteses do Balzan na Hungria.

Grodno fica a 15 quilómetros da fronteira com a Polónia e pouco mais de 20 da linha divisória com a Lituânia, importância geoestratégica que levou o Grupo Wagner a instalar-se na zona, em campos de treino para as forças armadas bielorrussas. Com a NATO muito atenta a desenvolvimentos, polacos e lituanos temem que o grupo mercenário ocupe o corredor Suwalki, uma faixa de território com cerca de 100 quilómetros ao longo da fronteira entre os dois países e que liga Grodno ao exclave russo de Kaliningrado, onde está a base da frota russa do Báltico, a única livre de gelo durante todo o ano e possuidora dos temidos mísseis Iskander, capazes de transportar ogivas nucleares. O governo de Varsóvia já limitou o tráfego na fronteira com a Bielorrússia face à "potencial ameaça" dos operacionais do Grupo Wagner instalados na região, ações que, entre outras, passariam por "ajudar migrantes do Médio Oriente a entrar na União Europeia." Só este ano, dizem os polacos, houve "16 mil tentativas" - 2312 conseguiram -de atravessar a fronteira. Encerrar a fronteira será a solução face a uma onda de migrantes.

Currículo humilde na UEFA

Fundado em 1964 e instalado numa região em que a maioria da população tem ascendência polaca, o FC Neman tem o nome do rio que atravessa a cidade de Grodno. Nas competições europeias, o currículo dos bielorrussos é curto, se comparado com o do V. Guimarães, com apenas 12 jogos disputados e um saldo de três vitórias, seis empates e três derrotas, nunca conseguindo seguir para a fase de grupos das diferentes provas da UEFA disputadas, e que não inclui a Champions. A nível interno, a grande conquista do Neman é uma Taça da Bielorrússia, na época 1992/93.