Chumbo aos bons meninos: juventude no Vitória não pode ser desculpa

Projeto do Vitória tem muito sangue do berço, juventude palpitante, mas a equipa vai sofrendo golpes pela falta de experiência... André André tocou na ferida e numa grande frustração interna.

O Vitória prolongou a sua quebra no campeonato para quatro jogos sem vencer - outros momentos maus tivera entre a jornada 3 e 5 e entre a 14.ª e 17.ª - nas quais foram averbadas três derrotas, esvaziando os lucros obtidos no arranque da segunda volta com cinco vitórias e um empate em seis jogos.

Moreno relativizara os prejuízos antes do Boavista, socorrendo-se de números mais globais, mas a própria vitória do Arouca sobre o Marítimo tratou de cimentar o quadro mais dramático dos conquistadores.