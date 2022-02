"Chegou a altura de os sócios do Vitória meterem a mão na consciência"

António Miguel Cardoso, candidato à presidência do Vitória de Guimarães

Candidato à presidência do emblema minhoto, António Miguel Cardoso entregou esta quinta-feira a lista, com 1240 assinaturas, de candidatura às eleições.

António Miguel Cardoso, candidato à presidência do Vitória de Guimarães, entregou esta quinta-feira, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Antunes, a lista, com 1240 assinaturas, de candidatura às eleições do dia 5 de março.

"É um dia de grande responsabilidade para mim e para minha equipa, é com grande satisfação que vimos aqui entregar, sermos recebidos na nossa casa, Estamos num grande espírito de missão e, sobretudo, de grande responsabilidade, afirmou, à entrada da sala VIP do Estádio D. Afonso Henriques, o candidato que em 20 de julho de 2019 ficou em 2.º lugar, atrás de Miguel Pinto Lisboa, eleito 23.º presidente do clube vimaranense.

Sobre o que o move nesta nova candidatura, António Miguel Cardoso disse: "Este não é um momento de defender programas nem de falar do que é passado. Mesmo o desporto precisa de mais verdade, todos queremos mais verdade, Queremos todos um Vitória diferente, chegou a altura de o Vitória ser gerido de outra forma, para que o clube possa crescer e ser o que todos nós, associados, queremos que seja. É esse o espírito que me move a mim e à minha equipa".

Mobilização dos sócios na recolha das assinaturas.

"Nós sentimos que há uma grande vontade e de transparência para que o Vitória possa crescer. As 1240 assinaturas que obtivemos demonstram isso mesmo. Estamos satisfeitos, temos que continuar a passar a mensagem, chegou a altura de os sócios meterem a mão na consciência e perceberem que é preciso mudar, que precisam de pessoas novas e que sejam competentes que sejam completamente independentes dos interesses e que venham aqui valorizarem o que é o Vitória".