Charles também já começa hoje a pré-época no V. Guimarães

Guarda-redes brasileiro, que ainda não foi oficializado, é um dos três reforços que se apresentam para o arranque da temporada. Depois de ter estado seis temporadas no Marítimo e uma no Vizela, o guardião natural de Belo Horizonte está de volta a Portugal. Na época passada, representou os cipriotas do Olympiacos de Nicósia.

É esta segunda-feira, de manhã, bem cedo, que o plantel do Vitória de Guimarães, uma vez mais orientado por Moreno, arranca para a nova temporada, na qual terá o primeiro compromisso oficial no dia 27 de julho, na Eslovénia, contra o NK Celje, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Embora ainda não tenha sido oficializado como reforço, Charles será a principal novidade do primeiro dia do Vitória versão 2023/24. O guarda-redes brasileiro de 29 anos, que na época passada representou os cipriotas do Olympiacos Nicosia, já estará hoje no Complexo do Vitória para cumprir os diversos exames médicos e físicos, tal como grande parte do plantel. Depois de ter representado Marítimo e Vizela, o experiente guardião está de volta a Portugal, para fazer concorrência a Varela. Celton Biai, internacional sub-21, poderá ser cedido para jogar com maior regularidade ou transferido.

João Mendes, que chega a custo zero e assinou um contrato válido até 2025, depois de ter representado o Chaves nas duas últimas épocas, é a outra novidade do plantel vitoriano. O médio de 28 anos também estará, pela primeira vez, com os novos companheiros e nova equipa técnica, tal como, aliás, Telmo Arcanjo. O ex-jogador do Tondela foi operado a uma rotura total de ligamento cruzado anterior no joelho direito no dia 16, depois de ter sido oficializado pelo Vitória - ficou ligado ao clube até 2027 -, mas estará presente no arranque dos trabalhos. O médio-ofensivo e extremo enfrentará uma paragem de vários meses de recuperação, tendo revelado, após a operação, na conta do Instagram, que estava "motivado e preparado para o que aí vem".

Moreno chamou três "diamantes"

Um jogador da equipa B e dois da formação farão a pré-época com o plantel principal. Jota Pereira, extremo que se lesionou com gravidade na época passada depois da estreia pela equipa A - na Hungria, diante do Puskas Akadémia - e de ter feito dois jogos pelos bês, é um dos "diamantes" do clube que vai trabalhar com a equipa técnica de Moreno. Igualmente chamados pelo treinador foram os médios Diogo Sousa e Rodrigo Duarte, que, em maio, participaram nos três jogos da Seleção Nacional de sub-17 no Europeu.

Amanhã haverá treino

Hoje, primeiro dia do resto da época 2023/24 do Vitória, está reservado para os exames médicos e testes físicos que os jogadores do plantel têm de cumprir para estarem aptos a competir. A sessão de treino inaugural da nova temporada, que terá os eslovenos do NK Celje como primeiro adversário oficial, está agendado para amanhã de manhã, num dos relvados do complexo do clube.

Primeiros jogos "fechados"

O Vitória terá sete jogos de preparação. Os três primeiros serão à porta fechada: dia 1 de julho, frente à Oliveirense, e a 8 e 9, no estágio do Algarve, contra Middlesbrough e Wolverhampton. Seguem-se visitas a Fafe, a 12, e a Vila do Conde, onde defronta o Rio Ave a 15 . A participação no Torneio da Póvoa de Varzim dita jogo com o Boavista, a 22, e Varzim ou Benfica, no dia seguinte.