Charles reforça V. Guimarães: "Cheguei a um clube grande"

O brasileiro de 29 anos jogou nos cipriotas do Olympiakos de Nicósia na época 2022/23 e vai representar a sua terceira equipa em Portugal

O guarda-redes Charles reforçou o Vitória de Guimarães com um contrato válido até 2025 e regressa assim à I Liga portuguesa de futebol, campeonato que disputou entre 2015 e 2022, informou hoje o clube minhoto.

O brasileiro de 29 anos jogou nos cipriotas do Olympiakos de Nicósia na época 2022/23 e vai representar a sua terceira equipa em Portugal, após passagens pelo Marítimo, formação que representou em 93 encontros oficiais, entre as temporadas 2015/16 e 2020/21, e pelo Vizela, emblema pelo qual contabilizou 15 jogos, em 2021/22.

Com formação no Cruzeiro e no Vasco da Gama, ambos do Brasil, o guardião afirmou querer "retribuir a confiança" depositada por um clube com "bons guarda-redes", que descreve como "grande".

"Qualquer jogador ambiciona representar um clube grande e eu cheguei a um clube grande. Sinto-me realizado por poder representar esse gigante de Portugal. Guimarães é uma cidade muito boa, tranquila para viver, e a população vive muito o futebol. Tudo isso deixa-me muito feliz", afirmou, em declarações publicadas no sítio oficial dos vimaranenses.

Natural da cidade brasileira de Belo Horizonte, Charles é o terceiro reforço oficializado pelo Vitória no período de transferências em curso, após o extremo Telmo Arcanjo (ex-Tondela) e do médio João Mendes (ex-Desportivo de Chaves).