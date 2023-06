Central do Vitória chamado ao Euro sub-21: "Não vou ter férias nem lua de mel"

André Amaro teceu declarações aos canais oficiais dos vimaranenses. Abordou a chamada de Rui Jorge e a lesão que o preocupou a determinado momento da temporada

Férias com a presença no Euro sub-21: "Não vou ter férias nem lua de mel e a minha esposa é que está mais chateada com isso. Mas a verdade é que é por um bom motivo, para ir à seleção e representar Portugal. Muitos jovens gostariam de estar onde eu estou e só tenho de dar valor a isso, usufruindo com responsabilidade. A intenção é ajudar Portugal e trazer o caneco."

Lesão a meio da época: "Quando me lesionei e se perspetivou que eu seria submetido a uma cirurgia, fiquei um pouco desiludido e frustrado. Felizmente, rapidamente se percebeu que não seria necessária qualquer intervenção e que, se tudo corresse bem, poderia ainda regressar para o último mês do campeonato e estar disponível para ser chamado ao Europeu. Dediquei-me a cem por cento e a convocatória para os Sub-21 foi a recompensa pela época que fiz. Acho que foi a minha melhor época na equipa principal do Vitória."

Ligação aos adeptos: "A comunhão entre adeptos e equipa foi incrível. Os adeptos foram essenciais na época que fizemos. Os adeptos reviam-se na nossa equipa e viam que éramos uma família. Às vezes, também nos puxavam as orelhas quando estávamos menos bem e essa comunhão foi fulcral para o desfecho da época."