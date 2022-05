Maxwell Woledzi, central de 20 anos, representa os dinamarqueses do Nordsjaelland

A equipa B do Vitória deverá ser reforçada com o ganês Maxwell Woledzi. O central de 20 anos representa os dinamarqueses do Nordsjaelland, o anterior clube de Mumin, e as negociações entre os dois clubes estão bem encaminhadas para que a transferência se verifique já neste verão.

Antes da mudança para a Europa, há quatro anos, Woledzi evoluiu na academia Right to Dream.