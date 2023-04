Entrevista de Celton Biai à comunicação do V. Guimarães

A conquista da baliza: "Sempre trabalhei para agarrar bem essa oportunidade quando ela surgisse. Achei que lidei bem com isso. Já tinha alguns jogos somados na Taça e ambicionava muito jogar também no campeonato. Agora só penso em continuar, fazendo o melhor possível para ajudar a equipa. Quero levar o Vitória o mais alto possível."

Lesão: "Não mexeu comigo, nem me roubou confiança. Sempre fui um jogador muito confiante. Admito que não estava à espera voltar à baliza neste timing, mas sempre me senti preparado. É por isso que lidei bem com essa responsabilidade. Chegou a minha oportunidade, só me resta cumprir, ajudando a equipa."

Cinco golos sofridos na Luz: "O futebol tem destas coisas. O Benfica é uma grande equipa, está num bom momento... e aconteceram aqueles golos. Por um lado, faltou aquela estrelinha; por outro lado, eles também tiveram um pouco de sorte. Mas nunca me deixo abalar e, felizmente, não me lembro de ter sofrido cinco golos noutro jogo. Foi uma aprendizagem e também o meu regresso depois de um mês e tal de afastamento. Os grandes jogadores também se fazem dessa forma."

Grande exibição contra o Paços de Ferreira: "Admito que terá sido uma das minhas melhores exibições. Fui competente. Não me senti condicionado por nada, mas não quero ficar por aí. Tenho sempre algo mais para melhorar e quero continuar a evoluir, de modo a ajudar a equipa."

Mensagem aos adeptos: "Qualquer jogador do Vitória joga para ganhar. Nós sabemos que os adeptos querem sempre sentir que nós damos tudo pelo símbolo. Podem esperar isso de nós frente ao Boavista. Queremos fazer uma segunda volta com mais pontos do que na primeira e vamos fazer tudo por isso. Tudo faremos para levar os três pontos para casa."