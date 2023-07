Celton Biai não fará parte do plantel de Moreno e é para rodar

Guarda-redes de 22 anos não participou na apresentação do Vitória de Guimarães aos sócios e adeptos

Celton Biai não participou na apresentação do Vitória de Guimarães aos sócios e adeptos. O guarda-redes de 22 anos não fará parte do plantel de Moreno e, em breve, deverá ficar com o futuro definido.

Com contrato até 2024, o internacional sub-21 - foi titular nos quatro jogos de Portugal no Europeu deste ano - está no Vitória desde 2019/20.

Na época passada, fez dez jogos pela equipa A e, nas temporadas anteriores, fizera 41 pelos bês e dois pelos sub-23.