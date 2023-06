Celton Biai de saída no Vitória: empréstimo ou venda em cima da mesa

Charles vai lutar com Bruno Varela pela titularidade e Rafa ficará como terceira opção.

A contratação do guarda-redes Charles, reforço em vias de ser oficializado, deixa Celton Biai sem espaço no plantel do Vitória. O guarda-redes que está no Europeu de sub-21 não entra nos planos para 2023/24 e a SAD está a avaliar as hipóteses de mercado para arranjar uma solução para o jogador, que passa por um empréstimo ou até por uma venda, no caso de surgir uma proposta financeira atrativa.

Encontrar um guarda-redes experiente e conhecedor da liga portuguesa, capaz de render Bruno Varela na baliza vitoriana em caso de necessidade, era o principal objetivo da SAD nesta janela de transferências, algo que foi conseguido com a contratação de Charles, que terminou contrato com os cipriotas do Olympiacos de Nicósia e aceitou voltar a Portugal, depois de passagens pelo Marítimo e Vizela.

Celton Biai foi utilizado em dez jogos na última temporada, devido a lesão de Varela, mas não convenceu os responsáveis vitorianos, daí a contratação de um guarda-redes para lutar com o habitual titular. Para terceira opção, Moreno Teixeira ficará com Rafa, 19 anos, guarda-redes da equipa B e que na última época chegou a ser utilizado em dois jogos.