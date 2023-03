Uma baixa confirmada e três regressos no Vitória para o duelo com o Benfica

Além de Celton Biai, guarda-redes de 22 anos, também Bruno Gaspar e Hélder Sá regressaram às opções de Moreno. Ibrahima Bamba não vai poder defrontar o Benfica devido a uma lesão muscular.

A baliza do Vitória de Guimarães ganhou uma nova opção elegível: Celton Biai. O internacional português sub-21 recuperou de uma entorse no tornozelo direito e está em condições de ser utilizado, sábado, na Luz, contra o Benfica.

O guarda-redes internacional sub-21 soma quase duas semanas de treinos livres e, por isso, poderá ser utilizado, sem reservas, pelo técnico Moreno Teixeira, que confiou a baliza a Rafa Oliveira, de apenas 19 anos, nos últimos dois jogos, diante do Santa Clara e do Arouca.

Bruno Varela, o segundo mais votado para melhor guarda-redes do mês de fevereiro da Liga Bwin, continua condicionado por uma lesão muscular na coxa direita.



De volta ao leque de opções do treinador do Vitória também estão os laterais Bruno Gaspar e Hélder Sá, restabelecidos, respetivamente, de um traumatismo na coxa direita e de uma entorse no joelho esquerdo.

Ausente nos treinos desta segunda-feira e desta terça-feira, Ibrahima Bamba está fora das opções de Moreno para a visita ao Estádio da Luz. Como já revelara o técnico logo após o jogo com o Arouca, o defesa apresentou queixas na ponta final do jogo com o Arouca e o departamento médico do Vitória de Guimarães diagnosticou uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, estando descartada a sua utilização na visita ao Benfica, agendada para sábado.



O quadro de impedimentos da equipa vitoriana completa-se com Jorge Fernandes, a recuperar de uma cirurgia ao adutor direito, e Zé Carlos, condicionado por uma lesão no pé direito.