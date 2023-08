Celje tramou o Vitória na Liga Conferência: "A última coisa que fizemos no treino..."

Albert Riera, treinador da equipa eslovena, revelou que a equipa preparou bem os penáltis, porque estava confiante que ia discutir a eliminatória até ao fim.

O Vitória foi eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, ao perder com os eslovenos do Celje no desempate por penáltis, em encontro disputado em Guimarães. Depois de ter vencido na primeira mão na Eslovénia por 4-3, a equipa vimaranense não conseguiu segurar a vantagem em casa e um golo de Bajde, aos 65 minutos, colocou o Celje com a eliminatória igualada.

O encontro não voltou a sofrer alterações no marcador no tempo regulamentar e prolongamento, pelo que esta pré-eliminatória teve de ser resolvida nos penáltis, nos quais o Celje foi mais eficaz, vencendo por 4-2. Albert Riera, treinador espanhol da equipa eslovena, admitiu, após o encontro, que os jogadores estavam preparados para o desempate.

"Estávamos confiantes em discutir a eliminatória até ao fim. Tanto foi assim que a última coisa que fizemos no treino de ontem [quarta-feira] foi marcar penáltis. Tínhamos muita confiança em passar esta eliminatória", disse.

"Aprendemos com os erros da primeira mão", apontou. "No futebol, não são os orçamentos que ganham, é no campo que tudo se decide. A equipa joga como eu quero e os resultados estão à vista. É um momento fantástico para nós", rematou.