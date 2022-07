CD pune V. Guimarães com um jogo à porta fechada e multa

Infração registada no V. Guimarães-FC Porto, da 29.ª jornada da época 2021/22, provocou uma sanção de um jogo à porta fechada e uma coima de 6500 euros aos vitorianos.

O Vitória de Guimarães foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada e uma multa de 6500 euros. Em causa está o processo disciplinar aplicado aos vitorianos após a receção ao FC Porto, a 10 de abril, na 29.ª jornada da Liga Bwin (vitória por 1-0 dos azuis e brancos).

Nesse duelo, recorde-se, um adepto dos vimaranenses entrou no relvado na parte final do encontro e tentou agredir jogadores da equipa da casa, levando à paragem do mesmo durante alguns instantes.