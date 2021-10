Caso Marega sem culpados: processo suspenso para os arguidos, informa o JN

Jornal de Notícias informa esta segunda-feira que o Tribunal de Guimarães determinou a suspensão provisória do processo para mais três arguidos.

O Jornal de Notícias informa esta segunda-feira que o Tribunal de Guimarães decretou a suspensão provisória do processo envolvendo todos os arguidos do caso Marega, um dos mais badalados episódios de racismo no futebol português.

Depois de um dos arguidos ter visto o processo suspenso no ano passado, a publicação informa que foi agora determinada a suspensão provisória para outros três.

A suspensão provisória de um processo é uma solução para crimes tidos como de menor gravidade. Neste caso, o arguido em causa livra-se da acusação mediante condições propostas pelo Ministério Público e que o juiz de instrução criminal tem de aceitar. Neste caso em particular, os três arguidos terão de entragar ao Estado, no espaço de três meses, mil euros. Mas há mais: durante um ano não podem aceder a recintos desportivos, terão de se apresentar na polícia em jogos do V. Guimarães e terão de pedir desculpa não só a Marega como ao clube minhotoatravés do jornal "Desportivo de Guimarães".

"Investigação do caso Marega acaba sem culpados na Justiça", pode ler-se na peça, que pode ler na íntegra aqui.

O jogo em causa, entre vitorianos e FC Porto, ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2020. Por volta dos 70 minutos, pouco depois de ter marcado o golo da vitória azul e branca, Marega, que já alinhou nos vimaranenses, pediu para ser substituído e acabou mesmo por abandonar o relvado, agastado com cânticos de natureza racista que lhe estavam a ser dirigidos por adeptos do V. Guimarães, com sons a imitar macacos.