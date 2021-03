Carlos Freitas deixa o V. Guimarães

Fim da ligação estava prevista para o final da época, mas problemas de saúde antecipam a saída do diretor geral para o futebol.

Carlos Freitas deixou o V. Guimarães. O diretor geral para o futebol, que iniciou funções em 2019, já cessou funções. A saída acaba por ser precipitada por um problema de saúde, mas o fim da ligação já iria suceder no final da temporada, altura em que terminaria o vínculo entre as duas partes.

Carlos Freitas, 54 anos, iniciou a atividade de dirigente, em 1999/00, como diretor desportivo do Sporting, sagrando-se campeão nacional logo na primeira época com Augusto Inácio no comando técnico, repetindo o título em 2001/02 com Laszlo Boloni.

Saiu de Alvalade em 2007/08 e em 2009/10 assumiu as mesmas funções no Braga, passando na época seguinte para os gregos do Panathinaikos. Depois de regressar ao Sporting, em 2011 e sair em 2013, ingressou, em 2015/16, no Metz, da Liga francesa, e entre 2016/17 e 2018/19 esteve na Fiorentina. Era diretor geral para o futebol do Vitória desde julho de 2019, quando Miguel Pinto Lisboa foi eleito 23.º presidente do clube.

No site oficial, pouco depois da notícia de O JOGO, o V. Guimarães confirmou a saída. "A Vitória Sport Clube - Futebol SAD informa que, devido a questões de saúde que atualmente impedem a disponibilidade do Diretor Geral, Carlos Freitas, para o exercício das suas funções, foi acordada entre as partes a rescisão do vínculo que era válido até final da presente temporada. A Vitória Sport Clube - Futebol SAD deseja a Carlos Freitas uma rápida recuperação e manifesta público reconhecimento pela colaboração prestada ao longo dos últimos 20 meses", surge escrito.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 20H55