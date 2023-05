Bruno Varela vai renovar contrato com o V. Guimarães

Experiente guardião estava em final de contrato, mas nunca escondeu que se sentia feliz no clube e na cidade. Além do que pode dar à equipa, ajudará no crescimento dos jovens guarda-redes.

Bruno Varela vai continuar a representar o V. Guimarães. Segundo O JOGO apurou, as reuniões entre a Direção presidida por António Miguel Cardoso e o experiente guarda-redes correram satisfatoriamente, estando prevista a oficialização da renovação do contrato a qualquer momento.

O guardião estava em final de contrato com o Vitória e já podia ter assinado por outro clube, saindo a custo zero, mas deu sempre prioridade ao emblema minhoto, onde se sente acarinhado e valorizado. Já com 91 jogos pelos vitorianos em três anos, o guarda-redes, de 28 anos, manteve-se sempre tranquilo em relação ao futuro e nunca escondeu que tinha vontade de continuar. "Estou muito feliz aqui e a minha família, tanto a minha mulher como o meu filho, também estão felizes. Isso são pontos muito importantes. Sinto-me bem em Guimarães, e é onde quero continuar", declarou recentemente o guarda-redes numa visita a uma escola em Ponte de Lima, onde funcionou como verdadeiro embaixador do clube.

Conhecedora da vontade de Bruno Varela, a Direção presidida por António Miguel Cardoso manteve-se tranquila, mas, nas últimas semanas, acelerou o processo da renovação do mais experiente guarda-redes do clube por entender que a permanência deste era fundamental. Não só por aquilo que pode dar à equipa, mas também pela experiência e pelos ensinamentos que transmite aos jovens guarda-redes do clube. Celton Biai, por exemplo, é visto como um guarda-redes de futuro, mas falta-lhe a experiência necessária para uma equipa que conta estar nas competições europeias já na próxima época.

Aliada à qualidade e rodagem que tem, Bruno Varela goza de enorme capital de respeito e simpatia junto dos adeptos e também no balneário. Mesmo no período em que esteve lesionado, acompanhou sempre a equipa, apoiando ainda Celton e Rafa Oliveira, os dois guarda-redes que Moreno Teixeira utilizou na sua ausência.

Muita juventude na baliza

Apesar da lesão que sofreu e que o impediu de dar o contributo à equipa durante sete jornadas, Bruno Varela soma 29 jogos em todas as competições na presente temporada. Durante o período de inatividade do experiente guarda-redes, Moreno Teixeira garantiu a estreia na I Liga dos jovens Celton Biai, de 22 anos, utilizado em cinco jogos do campeonato, e Rafa Oliveira, de 19 anos, que esteve em dois jogos da equipa principal. Tiago Gonçalves (17 anos), Astaldi (17) e José Ribeiro (16) também têm sido observados por Moreno.