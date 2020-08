Bruno Varela tem iminente o regresso ao futebol português

Contrato que ainda o liga ao Benfica não será um problema

O Vitória de Guimarães deverá anunciar, em breve, a contratação de Bruno Varela para a baliza. Aos 25 anos, o guarda-redes formado no Benfica e cedido pela SAD da Luz aos holandeses do Ajax, nas duas últimas temporadas, está prestes a mudar-se para o D. Afonso Henriques já sem laços contratuais com o clube onde fez a formação.

As épocas na Holanda não foram fáceis para Bruno Varela, mas, apesar da escassa utilização, enriqueceu o currículo com títulos: no primeiro ano, o Ajax foi campeão, venceu taça e supertaça. A equipa de Amesterdão seguia na liderança da última edição do campeonato, interrompida devido à pandemia de covid-19 e sem título atribuído.

O regresso ao campeonato nacional permitirá a Bruno Varela jogar com regularidade, algo que já não sucede desde que, em 2017/18, foi titular na baliza do Benfica, onde fez um total de 35 jogos. O primeiro deu-lhe o único título sénior caseiro: a Supertaça, ganha ao Vitória de Guimarães (3-1).

O final da carreira de Douglas, que trocou as luvas por um cargo na estrutura do clube, abre uma vaga para guarda-redes e o escolhido está prestes a desvincular-se do Benfica

Em Guimarães, Bruno Varela deverá dar corpo a uma profunda remodelação no lote dos guarda-redes. Do elenco anterior, permanece apenas Jhonatan, e com o futuro incerto: vítima de uma insólita sucessão de lesões - a última das quais no aquecimento do jogo em que ia estrear a camisola vimaranense, quase no final da época -, está ainda em recuperação. Celton Biai, 20 anos, contratado ao Benfica no mercado de inverno, também se conta entre as opções para a baliza, embora tenha apenas jogado pelos sub-23. O arranque dos trabalhos, esta manhã, deverá ajudar a perceber o rumo de ambos.

Entretanto, a SAD contratou dois jovens guarda-redes. Nicolas Tié, franco-marfinense, 19 anos, oriundo do Chelsea (Inglaterra) e Matous Trmal, internacional sub-21 da República Checa, foram já anunciados no plantel principal, que viu partir Miguel Silva e Douglas. Este último, habitual titular, anunciou o final da carreira, aos 37 anos e após uma década no clube onde assumirá novas funções. Quanto a Miguel Silva, 25 anos, que terminou a formação no Berço, está agora no APOEL (Chipre).