Bruno Varela renova: "Vitória abriu-me as portas num momento complicado"

Guarda-redes grato ao clube. "Sinto-me em casa", afirma. Contrato é válido até 2026.

Bruno Varela renovou o contrato com o V. Guimarães, confirmando a notícia avançado na edição desta sexta-feira de O JOGO. A ligação do guarda-redes de 28 anos era válida por mais uma época e foi estendida por mais duas.

Renovação

"As duas partes sempre se manifestaram interessadas [na renovação]. As negociações não foram difíceis. Quando o interesse é mútuo, as coisas tornam-se mais fáceis. Foi uma prova de confiança da parte do clube e também reflete a minha satisfação por representá-lo. Sinto-me bem aqui, estou muito contente. A minha família também se sente muito feliz em Guimarães e, por isso, não havia motivos para recusar esta renovação".

Grato

"Sinto-me em casa. O clube abriu-me as portas num momento complicado da minha carreira. Estava sem competir durante muito tempo e, naturalmente, sentia alguma falta de confiança. E o Vitória SC sempre me passou essa confiança desde o primeiro momento em que cá estou. Estou muito grato ao clube. Para além disso, é bom perceber que a minha mulher e o meu filho estão muito contentes aqui. Isso também foi levado em conta. Por outro lado, meti na cabeça que quero escrever o meu nome na história do Vitória SC. É um objetivo claro e acredito que vou cumpri-lo, conquistando títulos. Pensamos sempre na conquista de uma Taça, numa boa classificação no campeonato. Quero deixar minha marca".

Melhor momento da carreira

"Este clube deu-me estabilidade. E isso é muito importante, especialmente para um guarda-redes. É uma posição muito específica. Quando se ganha estabilidade e confiança, a qualidade manifesta-se mais facilmente. Foi o que aconteceu comigo. É por isso que sinto que estou no melhor momento da minha carreira. Tenho aproveitado todas as experiências ao serviço deste clube para melhorar e acredito que ainda posso crescer mais como guarda-redes".

Capitão pela primeira vez

"É um orgulho e uma responsabilidade grande envergar a braçadeira de capitão. Este foi o meu primeiro ano nessa função e o balanço é positivo. Tenho tentado ser capitão de equipa da melhor maneira possível, mas não olho para isso de uma forma individual. Temos um leque de capitães espetaculares: há o Tiago Silva, o Jorge Fernandes e o Tomás Händel. E ainda há o André André, que foi capitão do Vitória SC durante muitos anos. Olhamos sempre para ele como um líder. O Bruno Gaspar e o Mikel Villanueva também estão entre os mais experientes do plantel... Ou seja, todos nós temos um bocadinho de capitão e isso ajuda muito. Ser capitão é muito mais do que envergar somente a braçadeira".