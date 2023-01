Bruno Varela emociona-se ao falar de Neno: "As pessoas que me conhecem sabem..."

Declarações de Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães, após o triunfo por 2-1 sobre o Chaves, jogo no qual utilizou camisola de homenagem a Neno, que dia 27 de janeiro celebraria o seu aniversário.

Peso emocional maior por usar camisola com o nome de Neno: "Sem dúvida. Antes de mais, quero deixar uma palavra ao departamento de marketing do Vitória, que teve esta ideia espetacular, de o poder homenagear na semana em que o Neno fez anos. Uma palavra ao Neno, uma palavra à família do Neno, que... [emociona-se] Eu não me costumo emocionar... As pessoas que me conhecem bem sabem que eu não sou de emoções, mas o Neno era uma pessoa muito especial e temos sempre muita pena quando recordamos, porque é uma pessoa que nos faz muita falta. Esta foi uma homenagem especial, sinto-me dignificado por poder usar esta camisola e esteja onde estiver tenho a certeza que vai estar sempre muito orgulhoso de nós, das pessoas do Vitória, dos vitorianos. É uma pessoa especial para todos nós, para a cidade de Guimarães, então fará sempre muita falta e esteja onde estiver espero que esteja feliz e orgulhoso de todos nós."