Bruno Varela e a Liga Conferência: "Temos nível para chegar à fase de grupos"

Guarda-redes do Vitória aborda a nova temporada, vincando que há "muito trabalho pela frente".

A preparação: "Ainda temos muito trabalho pela frente, há um longo caminho para cumprir. Estamos a assimilar bem as ideias do treinador e, naturalmente, ansiosos pelo nosso primeiro jogo. Têm sido dias duros, mas isso é normal. É para isso que servem as pré-épocas. O nosso objetivo é apresentarmo-nos da melhor forma possível no nosso primeiro jogo oficial".

Ideias familiares para a maioria: "A maior parte do plantel da época passada transita para a nova e, por isso, partimos de uma boa base. Isso até ajuda os jogadores novos a assimilarem mais rapidamente os processos, a integrarem-se no grupo e nas ideias da equipa. Tudo se torna mais fácil. Por aí, ganha-se muito tempo. Há sempre coisas novas a assimilar quando se aproxima uma nova temporada e ajuda muito partir de uma grande base de atletas que transitam da temporada anterior".

Estágio: "É uma experiência única para os jogadores que chegam ao clube ou à equipa principal. Recebemos todos esses atletas de uma forma muito especial, tanto os que vêm dos escalões de formação e da equipa B como os que chegaram de outros clubes. Para os mais jovens, que perseguem o sonho de alcançar a primeira equipa, é sempre gratificante cumprirem a pré-época connosco. É algo de que devem orgulhar-se, aproveitando bem ao mesmo tempo esta oportunidade para que possam ser chamados mais vezes".

Ambição: "O nosso objetivo é fazer uma época melhor do que a anterior, mantendo o nosso habitual lema "jogo a jogo."

Liga Conferência: "Queremos alcançar a fase de grupos. Teremos seis jogos pela frente e, naturalmente, vão ser difíceis. Temos essa noção, mas também temos a noção do nosso valor e de que temos nível para concretizar esse objetivo. Será um longo caminho e estamos muito confiantes. Queremos apresentar-nos bem no primeiro jogo, depois teremos a Taça da Liga... passo a passo, queremos muito chegar lá".

Praxes: "São praxes normais [risos], não são exageradas. São coisas normais, como, por exemplo, desafiar os novos jogadores a cantar. As prestações deles, como artistas de música, fazem com que todos se riam um bocado. É uma forma engraçada e boa de integrarmos os jogadores novos e até os novos membros do staff da equipa principal. Não vamos abdicar disso porque funciona muito bem no grupo".