Bruno Varela disputado na Serie A e na Ligue 1, informam italianos

Bruno Varela é intocável no V. Guimarães

Guardião pretendido pelo Torino e pelo Nice, depois de duas temporadas no Vitória de Guimarães. Contrato com vimaranenses é válido até 2024

Bruno Varela, o dono da baliza do Vitória de Guimarães nas duas últimas épocas, é pretendido pelo Torino, da Liga italiana, e pelo Nice, da Liga francesa, informou esta quarta-feira o Calciomercato.

No Vitória desde 2020, Bruno Varela tem sido o titular no D. Afonso Henriques. O contrato com o emblema vimaranense é válido até 2024.

Tendo feito a formação no Benfica e chegado à equipa principal, Bruno Varela conta duas experiências no estrangeiro. Primeiro, atuou no Valladolid, antes de jogar pelo Ajax, nos Países Baixos.