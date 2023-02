Bruno Varela destaca-se: "Joga pelo seguro e não gosta de inventar"

Bruno Varela conseguiu um feito inédito na carreira na receção ao Portimonense, ao fazer o passe para o golo de Jota Silva, repetindo a proeza de Nilson, em 2011

Bruno Varela fez, no sábado, a primeira assistência para golo ao 244.º jogo como profissional. Ao executar o passe longo para Jota Silva apontar o único golo do triunfo sobre o Portimonense, o guarda-redes e capitão do Vitória conseguiu fazer o que já não se via no clube desde 2011/12, quando Nilson assistiu Edgar Silva, na Luz, diante do Benfica, numa repetição do que já fizera num empate a dois golos com Belenenses, em 2005/06, quando lançou Saganowski para um dos golos.

O lance de bola metida pelo guarda-redes para o marcador do golo também foi conseguido por Diogo Costa, em Leverkusen, servindo Galeno para abrir o ativo no jogo da Liga dos Campeões, e por Adán, em 2020/21, curiosamente numa visita a Guimarães, quando fez o passe para Pedro Gonçalves marcar. Paulo Vítor, do Chaves, e Jhonatan, do Rio Ave, também já o fizeram na época passada, na II Liga.