Guarda-redes foi preponderante no triunfo sobre o Moreirense, repetindo marca de 2020/21.

Com Bruno Varela na baliza, o Vitória de Guimarães parece estar protegido de qualquer tipo de ameaça.

Afastado até setembro para recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, o guarda-redes depressa reconquistou a titularidade e não tem parado de fundamentar a aposta de Pepa, como se verificou na vitória sobre o Moreirense, arrancada a ferros com a preciosa ajuda do número 14.