Bruno Gaspar: "Também passei por fases negativas no Vitória e conseguimos ultrapassá-las"

De volta ao Vitória de Guimarães, o lateral-direito confessou à comunicação do clube que já tinha saudades dos adeptos e apostou numa retoma para muito em breve

Saudades: "É sempre bom regressar onde fomos felizes. Tenho muitos amigos cá na cidade. Ainda estão aqui muitas pessoas do meu tempo. Alguns já não exercem as mesmas funções, casos do Moreno e do Douglas, mas é sempre bom recordar os sítios onde fui feliz. Já tinha muitas saudades do ambiente, da pressão, dos adeptos, do clube. Estou muito feliz".

Motivos para regressar: "Primeiro de tudo, voltar a encontrar esta felicidade que Guimarães transmite, os sentimentos que a cidade e o clube, por si só, me transmitem, são muito bons. E também tenho aqui pessoas importantes para mim. O meu filho vive aqui perto e isso também pesa sempre".

Olhar sobre os jovens: "Pelas conversas que tenho tido e apanhado, são jovens, mas que transmitem bem a mística do clube. Acho que o mais importante é isso, a mística do clube continua presente e é bom regressar alguns anos depois e ver que foi passando de geração em geração. É sempre bom haver um equilíbrio, tanto os mais velhos ajudam os mais novos, mas nós também acabamos por descobrir coisas novas com os mais novos e formamos este grupo unido".

O Estádio D. Afonso Henriques e Neno: "Regressar a um sítio onde fui feliz, onde passei muitas coisas positivas, onde se calhar vivi o meu melhor futebol, era importante para mim. Regressar a este estádio, vai ser muito especial. Vem-me à memória o Neno, também por ele, vai ser muito especial".

Otimismo: "Já passei por vários momentos como aquele que a equipa está a passar agora, não vivi só momentos positivos. Também passei por fases negativas e conseguimos sempre vir ao de cima, ultrapassar essas fases más e vou tentar transmitir essa mensagem ao máximo, dentro da responsabilidade que tenho, e pelo que já vivi aqui, vou tentar ajudar ao máximo a equipa".

Mensagem aos adeptos: "Quero agradecer todas as mensagens e dizer que unidos seremos mais fortes. Não vale a pena falarmos muito, mas queremos mostrar dentro de campo que estamos unidos, todos".