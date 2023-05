Bruno Gaspar e as declarações de Moreno: "Às vezes precisamos de ser chamados à terra"

Lateral-direito considera que o treinador conseguiu o que queria ao afirmar que não gosta de "trabalhar com meninos mimados"

Bruno Gaspar esteve esta quarta-feira no infantário Nuno Simões, em Guimarães, acompanhado pelo seu companheiro de equipa Tiago Silva e pelo vice-presidente Nuno Leite. Cerca de 50 alunos receberam entusiasticamente a comitiva vitoriana.

No final, aos jornalistas, o lateral-direito falou do bom momento que a equipa atravessa - triunfos na Madeira, com o Marítimo, e em casa contra o Vizela -, reconhecendo que as declarações de Moreno no final da receção ao Sporting influenciaram positivamente o grupo.



O bom momento do Vitória alimenta boas perspetivas para a reta final?

"Sim. Tivemos muitos bons momentos esta época, este não é o único. Trabalhamos para isto diariamente, a equipa tem correspondido. Estamos num bom momento."



Um lugar europeu é sempre um sonho?

"Esse é sempre um objetivo do clube. O Vitória é um grande clube, temos sempre de lutar por esses patamares."



Tendo um plantel muito jovem, onde é que a equipa encontrou o equilíbrio para chegar bem a esta reta final da época?

"Diria que não olhamos as idades dos jogadores do plantel. Somos um plantel jovem, mas não olhamos às idades porque estaríamos a arranjar desculpas. Há uma boa fusão no grupo e somos todos muito trabalhadores. Acho que isso ajudou bastante para a situação atual."



No final do jogo com o Sporting, Moreno afirmou que não gostava de trabalhar com meninos mimados. Essa frase espicaçou o grupo para as vitórias que se seguiram?

"Às vezes precisamos de ser chamados à terra. Foi o que Moreno tentou fazer e conseguiu, o grupo reagiu muito bem."

Diante do Vizela atingiu o centésimo jogo com a camisola do Vitória. Que significado tem esta marca?

"É especial. Jogar no Vitória tem um significado especial, atingir esta marca ainda mais. Espero que ainda venham muitos mais."



Que desafio representa para o Vitória o jogo com o Rio Ave?

"Nenhum jogo é fácil. O Rio Ave é uma das muitas boas equipas do campeonato. Olhamos para este jogo como outro qualquer, vamos querer jogar bem e ganhar."



Com a vantagem que tem para os seus perseguidores, não segurar o sexto lugar seria mau para o Vitória?

"Não. Olhamos apenas jogo a jogo, trabalhamos dia a dia para no fim-de-semana procurar ganhar. Faltam poucas semanas para acabar o campeonato e não nos vamos desviar do nosso foco."



Os últimos anos da sua carreira têm sido condicionados por algumas lesões. Sente que isso tem condicionado o seu rendimento?

"Acho que não tive tantas lesões. No último ano tive algumas lesões que afetaram o meu percurso. Estou de volta, a trabalhar com a equipa há muito tempo, tenho-me sentido bem, sem dores, sem lesões. Estou feliz e vou aguardar por mais oportunidades."



O jogo com o Boavista, no Bessa, foi o melhor que fez esta época?

"Todos os jogadores trabalham para jogar. Tendo saltado do banco foi uma boa resposta mesmo para mim, senti-me bem em ter dado a resposta que dei. O jogo foi a imagem do meu trabalho diário."