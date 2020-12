Bruno Duarte, o golo em Tondela e o pé esquerdo apurado: "Funciona muito bem"

Avançado brasileiro do Vitória de Guimarães abordou, em entrevista à comunicação do clube, o golo no triunfo sobre o Tondela e a capacidade de finalizar com os dois pés

O Vitória de Guimarães regressou, na passada sexta-feira, aos triunfos na I Liga, ao bater o Tondela, por 2-0. O segundo golo, que definiu o resultado final e neutralizou ainda mais as aspirações contrárias, foi marcado pelo brasileiro Bruno Duarte.

Em declarações à comunicação vimaranense, o avançado começou por recordar o lance do tento marcado no Estádio João Cardoso, o segundo da conta pessoal no campeonato português - o primeiro havia sido contra o Gil Vicente, na sexta jornada.

"Assim que o Rochinha pegou na bola, percebi que havia espaço para ele conduzir a bola e ataquei o espaço que o [defesa] central deixou vazio. Já sabia que ele ia passar a bola com qualidade para eu poder rematar e foi isso que aconteceu", explicou Bruno Duarte, atribuindo mérito à assistência do extremo Rochina.

O dianteiro canarinho, de 24 anos, utiliza preferencialmente o pé direito, mas os dois golos que contabiliza na I Liga foram, curiosamente, ambos apontados com o pé esquerdo, também este treinado para fazer balançar as redes adversárias.

"O meu pé esquerdo funciona muito bem. No calor do jogo, muitas vezes nem temos tempo para escolher o pé com quem vamos rematar mas a minha preferência é o direito. Nós trabalhamos os dois pés durante a semana para, quando chegarem estes momentos, estarmos preparados para finalizar com qualidade", referiu.

O avançado brasileiro foi eleito pelos adeptos vimaranenses como o melhor jogador em campo na visita ao Tondela e agradeceu a distinção recebida, salientando o efeito do apoio da massa adepta, ainda que longe dos estádios devido à pandemia.

"Queria agradecer aos adeptos que votaram e pelo apoio que eles nos dão. Agora no conforto das suas casas, eles continuam a apoiar, apesar de quererem estar no estádio. A energia deles move-nos para mais vitórias", referiu Bruno Duarte.

Por fim, em declarações à comunicação do clube de Guimarães, o camisola '9' realçou que o foco do Vitória é "vencer" o Portimonense, em jogo da nona jornada da I Liga, agendado para 5 de dezembro, no Estádio D. Afonso Henriques.