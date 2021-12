Bruno Duarte e Estupiñán: dupla de avançados deve ser um plano B

O poder de fogo do Vitória disparou na segunda parte do jogo com o Paços de Ferreira, marcado pela reviravolta dos minhotos. Pepa "teve olhinho" segundo Cajuda; Machado alerta para "riscos".

O Vitória de Guimarães retomará ao seu formato habitual frente ao Tondela.

Apesar de Bruno Duarte e Estupiñán terem feito as delícias dos adeptos em Paços de Ferreira, obtendo e até provocando os golos de uma preciosa reviravolta, num jogo mirabolante em que a equipa somou quatro remates na primeira parte e dez (sete enquadrados) na segunda, já com os dois avançados em campo, Pepa não deverá transportar as alterações operadas logo após o intervalo do último jogo para a receção à equipa beirã.