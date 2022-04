Bruno Duarte distinguido após goleada ao Paços: "Senti que seria uma noite especial"

O avançado Bruno Duarte foi eleito MVP no triunfo do V. Guimarães (4-0) sobre o Paços de Ferreira e falou sobre o prémio aos canais oficiais do clube.

A distinção: "Senti que seria uma noite especial, desde o começo da semana, eu e os meus companheiros sentíamos que ia ser um jogo bem conseguido e só lhes posso agradecer, a eles e aos adeptos, que nos estavam a apoiar, pois sem eles nada do que aconteceu se concretizaria."



Luta pela Europa: "Sabíamos da importância deste jogo na luta pelo quinto lugar, e está no nosso horizonte, podemos chegar lá, e todos os jogos são uma final, o próximo jogo é em Tondela, e já estamos focados nesse."



A um golo de igualar a melhor marca ao serviço do Vitória: "Com muito trabalho e humildade, sabemos que não é fácil escolher os 11 que vão para campo, mas o que temos a fazer é trabalhar, estar preparados e mostrar que podemos contribuir quando formos chamados. A qualquer altura, momentos felizes como estes aparecem. Temos de estar preparados. Cada época queremos melhorar, queremos crescer, e todos nós devemos ter objetivos na vida, e esse é um objetivo para mim. Espero até ao final alcançar esse objetivo."

Tondela é o próximo adversário: "São jogos que guardamos na memória e isso é motivação para os jogos que se seguem. Mas o Tondela da época passada é diferente do desta temporada, só será possível com muito trabalho e concentração. Não vai ser fácil porque o Tondela vive um momento difícil e, tanto como nós, querem ganhar, e nós vamos lá para batalhar pelos três pontos e pelos adeptos. Eles têm-nos dado muita força e sabemos, onde quer que seja, onde formos jogar, eles vão estar connosco, e isso é uma grande motivação. Em Tondela não será diferente e eles vão ser fundamentais."