Borevkovic regressou ao V. Guimarães e já participou no treino

Defesa-central esteve perto do Austin, mas o negócio caiu. O croata já treina às ordens de Moreno.

Toni Borevkovic foi a grande novidade no treino desta sexta-feira do V. Guimarães. O defesa-central, de 26 anos, tinha seguido para os norte-americanos do Austin, mas o negócio não se concretizou, pelo que está de regresso aos vitorianos.

Na época passada, o croata jogou por empréstimo no Hajduk Split.

Borevkovic chegou ao V. Guimarães em 2021, depois de três anos no Rio Ave. Na primeira época realizou 29 jogos.

Ricardo Mangas e Telmo Arcanjo continuam a recuperar de lesão e não treinaram.