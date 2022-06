Borevkovic não vai continuar no V. Guimarães: "Transferência está a ser trabalhada"

O defesa croata terá um rendimento anual acima do teto definido pela SAD e vai deixar o clube. O agente António Araújo confirma que "a transferência está a ser trabalhada"

Anunciado como reforço sonante do Vitória de Guimarães para esta época, Toni Borevkovic está de saída.

Apesar de se ter situado entre os jogadores com mais minutos somados, o defesa não contará para a sociedade desportiva por ter uma retribuição anual acima do teto salarial dos 300 mil euros (um limite definido pela nova administração presidida por António Miguel Cardoso) e deverá despedir-se em breve, estando o seu futuro nas mãos do agente António Araújo.