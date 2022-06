Borevkovic emprestado ao Hajduk Split

Borevković vai voltar a jogar no seu país, quatro anos depois.

Clube da I Liga da Croácia garantiu direito de opção de compra do central por um milhão de euros.

O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira o empréstimo de Toni Borevković ao HNK Hajduk Split com duração até ao final da temporada.

O central de 25 anos vai disputar a I Liga da Croácia, "com o clube a garantir direito de opção de compra dos direitos desportivos do jogador por 1.000.000€", informa o emblema vitoriano no seu site.

Com formação nos clubes croatas NK Marsonia e Dinamo Zagreb, Toni Borevkovic começou o percurso profissional no NK Rudes e chegou ao Vitória em 2021/22 - fez 29 jogos -, depois de três temporadas no Rio Ave.