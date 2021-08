Borevkovic avalia primeiros tempos no Vitória: "Tenho jogado com o Jorge, que é muito vocal..."

Central croata, contratado pelo emblema minhoto ao Rio Ave, diz ter ficado surpreendido com "as condições de topo" do Vitória de Guimarães.

Jogo com o Vizela: "Estamos focados no próximo desafio, que é o Vizela, queremos ganhar, e vamos fazer de tudo para o conseguir. O Vizela é uma equipa competitiva, como todas as equipas da Liga Bwin. Vai ser um encontro difícil, temos de ficar focados durante toda a partida e temos que dar tudo para ganhar, para podermos dar essa alegria aos nossos adeptos. Estes jogos com equipas vizinhas são sempre competitivos, com ambas as equipas a lutar até ao fim e temos de estar em cima desde o início do jogo para ganhar."

Dois golos sofridos em quatro jogos. Vitória demonstra segurança defensiva? "Esse é o primeiro objetivo para a defesa e para a equipa, porque se mantivermos a baliza a zeros, vai ser mais fácil ganhar o jogo. Acho que fizemos um bom trabalho até agora mas podemos melhorar também, tal como toda a equipa."

Competitividade interna: "No treino temos de estar sempre ao nosso melhor nível porque a competitividade é grande e é importante para todos nós pois só assim podemos melhorar. Tenho jogado com o Jorge, que é muito vocal, e é importante ter um colega que comunica muito, é mais fácil para mim quando tenho um colega assim e também para toda a equipa, porque nos mantém muito focados durante todos os 90 minutos."

Apoio dos adeptos: "Impressionou-me toda a estrutura do clube. Sabia que este era um grande clube mas não imaginava que tinha condições de topo, algo que não esperava. Fiquei também surpreendido pelo grupo que apanhei aqui, que é muito unido e muito fácil de entrar para qualquer um que chegue. Temos muito bons colegas e isso facilita muito a integração. Quanto aos adeptos, é uma experiencia incrível entrar em campo com este apoio, é um sonho para qualquer jogador. Ter estes adeptos a puxar por nós, a empurrar-nos para a frente, portanto temos de dar tudo para lhes dar alegrias e ganhar o jogo deste domingo."

*Delarações ao site do V. Guimarães