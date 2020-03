Bonatini está emprestado e em Guimarães há uma decisão tomada

Ficar com o ponta de lança custa 3,5 milhões de euros, uma verba elevada para a realidade do clube. Rendimento insuficiente do jogador também reprova o investimento

Léo Bonatini não vai continuar no Vitória na próxima temporada. O ponta de lança está em Guimarães cedido pelos ingleses do Wolverhampton e a SAD não tem a intenção de acionar a opção de compra do passe, pelo que, a partir de 30 de junho terminará a ligação entre as partes. O custo elevado para o Vitória ficar com o jogador a título definitivo e o seu rendimento insuficiente são as razões para o desfecho que se avizinha.

No contrato de empréstimo celebrado com os "Wolves" na reta final de agosto está estipulado que o Vitória pode adquirir 50 por cento dos direitos económicos de Léo Bonatini por 3,5 milhões de euros, uma verba muito elevada para a realidade atual do clube, tanto mais que o ponta de lança nem faz parte da estrutura titular de Ivo Vieira. Depois de ter sido uma aposta frequente do treinador nos meses de dezembro e janeiro, o avançado não respondeu com golos e saiu do onze para dar lugar a Bruno Duarte, bem mais produtivo do que o compatriota. Ora, se a aquisição do jogador estivesse dependente do seu rendimento, muito dificilmente a SAD avançaria para esse cenário, se bem que a razão principal para esta tomada de posição tenha a ver sobretudo com os montantes financeiros envolvidos na operação.

De resto, o próprio empréstimo do atleta por parte do Wolverhampton já comporta custos para o emblema vimaranense.

Léo Bonatini, de 25 anos, foi uma das contratações mais sonantes do Vitória para esta temporada, um regresso a Portugal que estava envolvido em grande expectativa depois dos muitos golos marcados com a camisola do Estoril na época 2015/16, de onde saiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ainda que em Inglaterra, tanto no Wolverhampton como no Nottingham Forest (por empréstimo), o ponta de lança não tenha confirmado os créditos de goleador, esperava-se que em Portugal fosse bem diferente. Até esta altura, Bonatini tem um registo de seis golos apontados com a camisola vitoriana, três dos quais no campeonato e outros três na Taça da Liga, pelo que não tem um peso significativo na finalização da equipa de Ivo Vieira.