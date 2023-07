Bomba de Amaro e estreia europeia de Nogueira: veja os dois golos do Vitória

Vimaranenses deixaram-se empatar no início da segunda parte, mas responderam, tal como no primeiro tempo, com dois golos. Encontro com o Celje, na primeira mão da segunda eliminatória da Liga Conferência, terminou num 3-4

Grande remate



André Amaro volta a colocar o Vitória SC em vantagem!#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #celje #vitoriasc pic.twitter.com/mY4VkjV5UR - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 27, 2023

Gonçalo Nogueira não falha



Foi entrar e marcar #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #celje #vitoriasc pic.twitter.com/p8AB06HTY7 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 27, 2023