Boa notícia para o Vitória: André Silva já treina de forma condicionada

Avançado brasileiro está perto de voltar às opções do treinador Moreno.

Sem competir desde meados de agosto, André Silva recomeçou a treinar de forma condicionada, tal como O JOGO noticiou. Esta sexta-feira, o Vitória publicou fotografias do avançado brasileiro a correr no relvado, com o seguinte título na publicação: "Passo a passo."

Autor do golo do triunfo sobre o Estoril, na segunda jornada - o último jogo em que atuou -, o avançado brasileiro estará perto de ser opção para Moreno. "Volta, estamos ansiosos pelo teu regresso", escreveu um dos adeptos que comentaram o "post".