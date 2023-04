Boa notícia para Moreno: Zé Carlos, que não jogou em 2023, já treina em pleno

Médio/lateral não joga desde dezembro, devido a uma lesão mais grave no pé direito

Zé Carlos, médio/lateral que está afastado da competição desde o passado mês de dezembro, voltou a treinar com os companheiros do Vitória de Guimarães, no treino desta segunda-feira.

Recuperado de uma lesão grave no pé direito, que obrigou mesmo a uma cirurgia, Zé Carlos "recebeu luz verde do departamento médico do clube para treinar, sem restrições, juntamente com a equipa principal", informou o Vitória de Guimarães.

Tiago Silva, que falhou a visita ao terreno do Boavista (desaire por 2-1), está "parcialmente refeito de um traumatismo". Poderá recuperar a tempo da deslocação a Famalicão, assim continue a evoluir nos próximos dias.

Bruno Varela e os centrais André Amaro e Jorge Fernandes estão entregues ao departamento médico, informou o emblema vimaranense.