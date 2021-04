Declarações de Bino Maçães, treinador do V. Guimarães, após o triunfo por 2-0 frente ao Moreirense.

O jogo: "Foi uma exibição segura. Era muito importante darmos uma resposta num jogo difícil, contra um adversário direto nesta luta pelos lugares europeus, com uma equipa muito consolidada nos seus processos. Com o Nacional, tínhamos feito coisas interessantes na primeira parte e tínhamos de dar continuidade a isso. Fizemos uma exibição segura na primeira parte, com muita qualidade aqui e ali. A segunda parte foi mais de gestão do jogo. Queremos que esta exibição tenha continuidade nos jogos seguintes. Não ganhámos nada, mas esperamos ter uma equipa mais liberta nos jogos seguintes para atingirmos os nossos objetivos."

Marcar primeiro: "Temos visto as dificuldades de vencer jogos nesta fase do campeonato. Quem marca primeiro geralmente ganha, porque as equipas fecham-se mais. É precisa muita qualidade na organização ofensiva para se marcar. Com o Nacional, tivemos 65% de posse de bola e não conseguimos nada. Hoje, tivemos o conforto da vantagem. A primeira parte foi muito boa e permitiu-nos gerir a segunda, não nos expondo tanto."

Entrega: "[Tenho visto] entrega total dos jogadores. Desde que cá estou, vi sempre grande vontade dos jogadores em inverter a situação e em querer o melhor para o clube. Espero que se consigam libertar para demonstrarem a sua qualidade. Cada jogo tem uma história diferente, mas ganhámos alguma estabilidade. Esperemos que isso possa continuar"

Opções: "Temos agora uma grande densidade de jogos [a propósito das trocas no onze e das substituições realizadas. Há jogadores que vão acusando mais fadiga nesta fase final da época. Outras escolhas têm a ver com o rendimento dos jogadores. É também uma mensagem de que confiamos em todos para os próximos jogos. Vamos estar atentos a quem nos dá melhores indicações para o jogo seguinte, em Faro [com o Farense]."