Bino Maçães e o momento do Vitória: "A revolta dos adeptos também é nossa"

Depois da derrota na Madeira frente ao Nacional, Bino aponta baterias ao duelo com o Moreirense, marcado para as 17h00 de sexta-feira.

Ansiedade da equipa: "Quando se entra a perder, os fantasmas aparecem e a equipa acabou por ficar mais intranquila em determinados momentos do jogo com o Nacional. Com o avançar do tempo, isso acentuou-se, especialmente muito perto do fim. E até fizemos coisas muito interessantes, criando situações de perigo. Só que depois a equipa acabou por ficar um bocadinho intranquila fruto do momento que está a viver e do passado recente, com maus resultados. Temos tentado passar tranquilidade aos jogadores, mostrando-lhes coisas boas que eles têm feito. É preciso dar-lhes serenidade, até publicamente, e também é preciso que eles percebam que estão a lutar por um objetivo muito bom, sem pressão negativa. Isto tem que ser uma pressão positiva para todos. Só assim poderemos fazer as coisas de uma forma mais fluida. É isso que tem faltado."

Jogadores envergonhados? "A equipa sentiu-se ferida depois do jogo com o Nacional. Espero que essa revolta possa levar os jogadores a um bom resultado. É preciso grande determinação para o jogo com o Moreirense, que será muito difícil. O adversário vem de um bom resultado frente ao FC Porto, está naturalmente motivada, mas nós temos que transformar a nossa revolta em determinação. Só estaria desagradado se sentisse a equipa apática, sem reação. A revolta generalizada dos adeptos do Vitória também é nossa. Sabemos em que contexto perdemos e, naturalmente, a equipa ficou ferida. Não estávamos a contar com uma derrota na Madeira, queríamos era ganhar. Conto por isso com a revolta no jogo seguinte, com a equipa a entrar muito determinada e com vontade de ganhar, de modo a continuarmos pelo menos no sexto lugar. Isso será muito importante depois para os jogos seguintes."

Pouco tempo para trabalhar a equipa e a ditadura dos resultados: "Trouxemos novas ideias, mas o que era mais importante para mim era percecionar as sensações transmitidas pela equipa nos vários momentos de um jogo. O objetivo sempre foi melhorar. Quando cheguei, percebi que o Vitória estava a ter algumas dificuldades nas transições defensivas e era importante fundamental conseguir um equilíbrio. A partir dessa segurança defensiva é que poderíamos desenvolver o nosso jogo em termos ofensivos. Queremos lutar por um lugar europeu e dar uma coesão diferente à equipa. Tendo em conta as qualidades e características dos jogadores, também percebi que esta equipa precisava de ter mais bola, de modo a sofrer menos em termos defensivos. Só que têm surgido erros individuais que acabam por condicionar a equipa e esta acaba por não conseguir dar a resposta devido aos momentos de maior adversidade. Faltam poucos jogos para o fim do campeonato e, por isso, é o momento para nos libertarmos de tudo isso, pondo em prática aquilo que queremos. O jogo com o Moreirense é muito importante para desenvolvermos um bom trabalho, tornando a equipa agressiva à imagem do carisma da cidade e das gentes de Guimarães, mas jogando com qualidade. Temos jogadores de qualidade, mas essa qualidade não está a aparecer. Criamos muitas situações até ao último terço e depois não definimos. Temos que rematar também mais vezes à baliza e temos trabalhado nesse sentido, falando com os jogadores. Só rematando conseguiremos concretizar. Tivemos que melhorar alguns aspetos e acredito que isso já será visível no jogo com o Moreirense."

Jogo com o Moreirense é crucial na caminhada europeia? "Nem sequer pensamos em perder. Só pensamos em ganhar o jogo, é para isso que estamos aqui. Depois disso, aconteça o que acontecer, nada ficará definido, mesmo com uma vitória. Ainda temos mais batalhas para ganhar de modo a conseguirmos manter pelo menos o sexto lugar. Algo mais seria muito interessante, mas o nosso pensamento, para já, é mantermos o sexto lugar, pensando num jogo de cada vez, dando uma grande resposta já no jogo com o Moreirense. A revolta de toda a gente também é nossa. Temos que inverter isto de uma vez por todas. Queremos jogar bem, ter caudal ofensivo, sabendo que teremos de defender também em determinados momentos do jogo. Até nesses momentos teremos de ser determinados e agressivos."

Estupiñán não marca há quatro jogos: "Não vou dizer se vai jogar ou não. É muito importante que os nossos avançados façam golos, até do ponto de vista motivacional. Para a posição de ponta de lança temos o Estupiñán, o Noah Holm e o Bruno Duarte. Contámos com o Bruno. Não tem estado muito presente, mas já expliquei porquê. Todos têm de dar boas indicações para poderem ser apostas nos jogos. Estou satisfeito com aquilo que têm vindo a desenvolver, têm sido muito rigorosos e sérios no trabalho, e só espero que aquilo que temos feito nos treinos passe para os jogos de uma forma definitiva. O Estupiñán não tem feito golos, mas tem feito um trabalho muito bom. Só espero de cada um que faça o seu trabalho em prol da equipa, mas também é importante ter bola e caudal ofensivo. Só assim os nossos avançados podem fazer mais golos. O que importa é que a equipa vença, independentemente de quem marcar."

Análise ao Moreirense: "É uma equipa estável e bem trabalhada. Tem grande variabilidade no seu jogo, mas até se aproxima do nosso sistema de jogo. Defende normalmente em 5x2x3, mas depois ataca de forma diferente. Tem jogadores num bom momento e vão criar-nos dificuldades. No entanto, também tem debilidades e vamos explorá-las. Já passámos isso aos jogadores. Trata-se, porém, de uma equipa competente, vem de um bom resultado contra o FC Porto e também tem objetivos. Será um jogo muito disputado e espero que o Vitória consiga um grande resultado."