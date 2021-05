Bino Maçães comenta notícias da ida de Pepa para o V. Guimarães: "Não é bonito"

Treinador do emblema minhoto considera "desagradável" que se fale do futuro de dois treinadores que estão no ativo.

Bino Maçães, treinador do Vitória de Guimarães, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, a contar para a 32.ª jornada da Liga NOS, foi confrontado com as notícias que avançaram com um princípio de acordo entre o emblema minhoto e Pepa, atual treinador do Paços de Ferreira, para a próxima época.

"Acho desagradável o que tem acontecido. São dois treinadores que estão no ativo e acho desagradáveis estas notícias, mas isto é apenas o meu ponto de vista. Devia haver alguma ponderação, porque não é bonito o que se tem passado", começou por dizer.

"As coisas deviam ser diferentes, mas é o futebol que temos. Eu tinha contrato com o Vitória de um ano e meio, mas quando assumi a equipa A deixei de ter um ano de contrato e fiquei com este período até final da época para que não houvesse dúvidas de que os objetivos que eram propostos, sendo alcançados, pudéssemos ter aqui uma continuidade ou não", continuou.

"Eu e o presidente [Miguel Pinto Lisboa] sabemos o que foi falado. Por isso, estamos pendentes daquilo que vai acontecer até ao final da época. Sei o que foi falado e o que pretendo para a minha carreira. Era este esclarecimento que gostava de deixar. Eu não gostava que o meu nome estivesse envolvido em situações que não são tão claras, mas a Comunicação Social é livre de fazer o que entender. Não estou preso a nada, nem a ninguém, apenas ao presidente e ao que falamos", concluiu o técnico vimaranense.