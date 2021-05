Bino Maçães alerta para os perigos em casa do Farense: "Adversário vai dar a vida"

Bino Maçães fez a antevisão do encontro desta quinta-feira (20h15) frente ao Farense, no Estádio de São Luís.

Jogo com o Farense: "O Farense está numa posição mais complicada na classificação e tentará aproximar-se da salvação neste jogo. Acredito que será um adversário muito complicado, a dar a vida para conseguir um resultado positivo. Estamos de sobreaviso. Temos falado sobre isso e vamos continuar a falar até à altura do jogo. Por outro lado, o Farense cria sempre muitas dificuldades aos adversários quando joga em casa. Vem de três resultados positivos e isso dá-lhes alguma moral. Vamos fazer o nosso jogo, sabendo que não podemos facilitar em nada e que uma entrada forte no jogo poderá ser determinante. Queremos entrar no jogo confiantes, motivados e avisados das dificuldades que nos vão criar".

Estratégia do jogo com o Moreirense é para repetir? "Este jogo em Faro terá uma história diferente porque o adversário também joga de uma forma diferente. O Farense é uma equipa muito pragmática, a querer ganhar as primeiras e as segundas bolas, e tem jogadores fortes e com qualidade. Sabemos que será um jogo difícil e diferente. Vamos tentar dar outra resposta positiva. É importante que a equipa perceba que tem capacidade para lutar de igual para igual contra qualquer adversário nos jogos que restam. Espero que a vitória sobre o Moreirense nos dê a capacidade de acreditarmos em nós, sendo mais coerentes em relação à capacidade da equipa. O início do jogo será muito importante e teremos de estar muito focados nas bolas paradas do Farense porque é forte nesse aspeto. Os jogadores já viram isso, estão avisados".

O último triunfo do Vitória fora de casa aconteceu à 15.ª jornada, em Famalicão: "Essa é uma das nossas motivações. Queremos inverter esse ciclo. Pode até ser uma motivação extra. Vimos de seis resultados negativos fora de casa e isso é muito. Acredito que isso até poderá mexer no orgulho dos jogadores. Não distinguimos jogar em casa ou fora, mas vamos à procura de uma inversão, esperando que a equipa faça mais vezes o que fez na primeira parte do jogo com o Moreirense e que se mantenha estável em termos defensivos. O Farense vai obrigar-nos a estar bem em todos os momentos do jogo. O adversário está a lutar pela vida e nós lutamos por um objetivo muito aliciante. Vencendo este jogo e ampliando a nossa vantagem no sexto lugar, será tanto melhor. Espero que a equipa se apresente ferida no orgulho por esses resultados negativos que tem tido fora de casa. Terá por isso que jogar com grande concentração e foco".

Jogo duro até ao fim: "Se pudermos marcar cedo, assino já por baixo. Entrando a ganhar seria ótimo tendo em conta o resto do jogo. Assim poderemos criar mais ansiedade ao Farense, que só está interessado em ganhar nesta altura. Depois, teremos de impor o nosso jogo. Fazendo isso, estaremos mais perto da vitória. De resto, era importante os jogadores terem a alegria que conquistaram no jogo anterior para se libertarem de uma vez por todas. Espero que o jogo de Faro seja a confirmação disso".

O futuro e a reestruturação do futebol profissional anunciada pelo presidente: "Nesta altura o que interessa é estarmos todos em sintonia na preparação da nova época e não só, com Bino ou não. Nesta altura, quem cá está sou eu. Temos falado de facto sobre vários assuntos, mas o foco fundamental de todos, dos jogadores e acredito que também do presidente, são os quatro jogos que faltam no campeonato no sentido de conseguirmos uma qualificação europeia. De resto, não há nenhum clube que nesta fase da época não esteja já a preparar a seguinte. É o que posso dizer".