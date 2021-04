Bino Maçães agradece ao Vitória B e deixa nota sobre Quaresma... e não só

Na apresentação como novo treinador da equipa principal do V. Guimarães, Bino Maçães deixou notas de agradecimento e tentou desviar o foco de um ou outro jogador em específico.

Convite para assumir o leme da equipa principal do V. Guimarães: "Nesta altura não perspetivava fazer parte da equipa A do Vitória, até porque o clube tem um projeto importante ao nível da formação nas suas equipas e de sub-23. Estava envolvido nesse projeto, muito satisfeito com o que estava a fazer e com o que estávamos a produzir. As coisas surgem com naturalidade. Infelizmente, nestas fases da época é porque alguma coisa não está bem. Os resultados não estavam aparecer e era preciso uma dinâmica nova. Surgiu o convite e estou aqui a abraçá-lo com toda a ambição e determinação para fazermos as coisas bem e invertermos esta situação."

Agradecimento: "Se hoje estou aqui devo-o ao presidente, porque foi ele que me colocou cá, mas também é muito fruto daquilo que os jogadores da equipa B fizeram, pondo em prática as ideias do treinador. Quero agradecer publicamente aos jogadores e que continuem na luta pelo objetivo de subir à Liga 3, porque é fundamental para nós na próxima época. Os jogadores da equipa B e dos sub-23 estão constantemente a ser observados e, no futuro, alguns podem estar na equipa A."

Espera mais de Quaresma? "Não vou estar a mencionar um jogador. Somos uma equipa. Temos aqui jogadores ambiciosos e ninguém está satisfeito com o atual momento do Vitória. Todos somos importantes para inverter esta situação. O Ricardo [Quaresma] é um elemento importante no nosso grupo, até pela experiência que tem, mas não só ele, o André André e os nossos capitães. Espero ainda fazer crescer os outros jogadores. É verdade que é na adversidade que se veem os campeões e os jogadores de caráter, e é também isso que procuramos: perceber quem temos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho e inverter este ciclo que não tem sido positivo."