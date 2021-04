Bino foca pontos positivos do duelo com o FC Porto e aborda regresso de Quaresma

Treinador do Vitória de Guimarães fez a antevisão ao jogo com o Nacional.

Que Vitória na Madeira? "Espero que seja um Vitória forte e que saiba com quem vai jogar. A classificação não diz nada sobre o que poderá ser o jogo. É um jogo de grande importância e teremos de igualar o adversário em termos de determinação e vontade de ganhar, colocando também em prática o nosso jogo. Temos mais qualidade com bola e no jogo com o FC Porto já fizemos coisas muito interessantes a nível defensivo. Poderíamos ter saído para transições ofensivas com mais qualidade em determinados momentos, mas não conseguimos. Espero que no jogo com o Nacional a equipa esteja muito mais tranquila nesse sentido: ter bola e jogar mais em termos ofensivos, chegando por isso com muito mais perigo à baliza do adversário. Será um jogo muito difícil porque nesta fase do campeonato todas as equipas estão a dar a vida. E nós queremos fazer parte dessas equipas para podermos alcançar os nossos objetivos".

Sequência de resultados negativos do Paços de Ferreira dá alento ao Vitória na luta pelo quinto lugar? "O nosso foco, desde o primeiro dia, é olharmos para a frente. Não estamos preocupados com os adversários que estão à nossa frente ou atrás. Temos pouco tempo para trabalhar e uma grande densidade de jogos, pelo que estamos unicamente focados em nós. Demos uma excelente resposta em termos defensivos nos últimos dois jogos, melhorámos muitos e agora há que dar continuidade a essa confiança, de modo a que a equipa se liberte no processo ofensivo. Temos jogadores com qualidade na frente e que podem desequilibrar a qualquer momento, o que nos permitirá ter maior caudal ofensivo. Esperamos que assim seja no jogo com o Nacional, com a equipa a manter a consistência defensiva e a ser forte em termos ofensivos para poder trazer os três pontos".

Poucos remates no Dragão: "Isso não me preocupou. Tratou-se de um jogo com um grau de dificuldade elevadíssimo. É verdade que não tivemos muitos remates, mas tivemos várias aproximações à baliza do FC Porto. Não contam só os remates. Temos que ter um olhar mais abrangente sobre o nosso processo ofensivo. Chegámos à baliza contrária até algumas vezes com bastante perigo, só não definimos bem os cruzamentos e algumas receções também não foram bem feitas. Chegámos a obrigar o FC Porto a ter também preocupações defensivas e o nosso intuito é melhorarmos no próximo jogo. Para isso, é preciso que os nossos jogadores da frente estejam inspirados. Temos jogadores com qualidade. Pretendemos ter mais controlo com bola".

Disponibilidade de Quaresma: "Leva uma semana de trabalho no campo e está disponível para o jogo com o Nacional. É um jogador importante e, nesta altura, está mais preparado do que estava para o jogo com o FC Porto, contando nessa altura praticamente apenas dois treinos. Agora está mais próximo do que é exigível em termos físicos para a competição".

As alternativas a Estupiñán: "Quando cheguei, esperei de todos uma resposta. Partiram todos do zero com um treinador novo. Nessas situações, as oportunidades de serem convocados e de jogarem aumentam sempre. O Noah Holm tem dado boas respostas diariamente, quer entrar e jogar, sempre com grande atitude competitiva e, por isso, tem sido mais vezes opção. O Bruno Duarte fez de facto uma época anterior muito boa, mas creio que baixou um bocadinho de produção. Estando o Estupiñán num bom momento e com a equipa a jogar só com um ponta de lança, eventualmente baixou os níveis de confiança. Precisa de readquirir isso e de confiar nas suas capacidades. É isso que eu quero para todos. Todos contam, todos são importantes. Temos pela frente uma densidade grande de jogos e por isso é importante que todos estejam comprometidos com a equipa. Vamos jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias. E as respostas que os jogadores vão dando nos treinos serão fundamentais".

Nacional com dez derrotas consecutivas: "Se pensarmos unicamente que o Nacional está no último lugar e que já não ganha há dez jogos, será o caminho para não ganharmos o jogo ou que as coisas não corram bem. O foco terá de ser total. Teremos de condicionar bem as coisas boas do adversário e tentar aproveitar as suas fragilidades, jogando com um espírito de conquista muito grande. Já passei essa mensagem aos jogadores e vou continuar a passar. O Nacional vai dar a vida neste jogo. Se ganhar, tem a possibilidade de entrar outra vez na luta pela permanência. Se formos nós a ganhar, manteremos a nossa posição e até aproximarmo-nos do nosso concorrente que está à nossa frente. Teremos de ser muito determinados independentemente da classificação do Nacional".