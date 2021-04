Bino deixa nota sobre Quaresma e avisa: "Teremos de responder a um FC Porto muito forte"

Bino Maçães fez a antevisão da deslocação do V. Guimarães ao reduto do FC Porto, marcada para as 21h00 de quinta-feira.

Confiança da equipa: "O Vitória começa a exorcizar alguns fantasmas do passado e isso será muito importante na confiança de que os jogadores precisam não só para o jogo com o FC Porto, como também para os seguintes. Vejo uma equipa a querer crescer e a trabalhar, empenhada em fazer bem as coisas. Mesmo ganhando, há sempre retificações a fazer e é nisso que nós trabalhamos, no sentido de reforçar a confiança da equipa e também na assimilação dos processos de jogo para que sejam cada vez mais eficazes".

A anterior intermitência de Edwards e a recuperação nos últimos jogos: "Não gosto de particularizar ou de falar de um só jogador. O Edwards é um dos jogadores da nossa equipa e trata-se de um grande talento. Fez uma grande temporada em 2019/20 e, naturalmente, queremos que volte a ajudar o Vitória. Queremos isso dele e dos outros jogadores, queremos que ponham em prático aquilo que sabem fazer de melhor. Tenho a certeza de que se crescerem nesse sentido seremos mais fortes no futuro. É assim que enquadro o Edwards. É um dos jogadores que conseguem desequilibrar, como outros que temos na equipa, todos com muita qualidade. Cada um, dentro das suas funções, deve dar o seu melhor e crescer e também acredito que a última vitória poderá libertá-los para melhores desempenhos".

O Vitória só está a defender o sexto lugar ou ainda olha para o quinto? "Olhamos para todas as equipas, mas o nosso foco principal é olharmos para a frente. Tem sido assim desde o primeiro dia, desde que cheguei. Tentamos fazer o nosso caminho, encurtando distâncias para cima e melhorar em termos de rendimento. Se nos vamos aproximar ou não do Paços de Ferreira, isso já dependerá dos nossos jogos. Quero é que os jogadores se libertem porque a instabilidade que se criou como resultado dos maus resultados levou a algum negativismo. Mas volto a sublinhar que estamos a lutar pela Europa, não estamos a lutar pela permanência. É uma pressão muito boa".

A indisponibilidade de Quaresma: "Regressou agora aos treinos e ainda não está pronto na totalidade para o jogo com o FC Porto. Eventualmente já estará apto para o jogo seguinte, frente ao Nacional, nessa altura já poderemos ter uma ideia diferente. Está num processo de crescimento em termos físicos e a evoluir da lesão. Julgo que está bem encaminhado no sentido de regressar em breve".

O desgaste do FC Porto: "É verdade que o FC Porto vem de uma densidade grande de jogos, mas tem um plantel recheado de muitos e bons jogadores. Tem várias opções e essa gestão pode ser feita de uma forma clara, como se tem percebido. Acredito por isso que o FC Porto vai apresentar-se bem e muito forte, criando-nos muitas dificuldades. Espero que os meus jogadores também pensem assim para que joguem totalmente focados desde o primeiro minuto. Não será um bom princípio acreditarmos em facilidades. A jogar em casa, o FC Porto é sempre muito forte e, ao ter encurtado para seis pontos a distância para o Sporting, ainda pensa mais em chegar ao título. Vão entrar com tudo e, por isso, não podemos contar com esse fator [desgaste]. Teremos é de responder a um FC Porto muito forte".

Postura do Vitória no Dragão: "O Vitória terá de aproveitar todos os momentos do jogo, sendo muito consistente. Sabemos que temos pela frente um jogo difícil e que poderemos passar uma parte do tempo num processo defensivo. Sendo consistentes, teremos de procurar as nossas oportunidades, sendo uma equipa agressiva e determinada na procura e encurtar espaços ao FC Porto. Quando tivermos bola, vamos explorar as nossas qualidades e mais-valias no jogo no sentido de ferir o FC Porto. É com esse intuito que vamos para o jogo e espero que a equipa se apresente confiante, fruto da última vitória, para que se possa libertar em termos ofensivos. Em termos defensivos, a equipa deu, de resto, uma grande resposta contra o Santa Clara. Queremos manter essa consistência defensiva. Era importante não sofrermos golos e, por isso, acredito que a equipa será capaz de dar um passo em frente, procurando a baliza do adversário com grande determinação".