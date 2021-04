Bino: "A equipa sentiu os fantasmas antigos, mas teve muito coração"

Declarações de Bino Maçães (treinador do Vitória) após o jogo Vitória de Guimarães-Santa Clara (1-0), da 27.ª jornada da Liga NOS

Sobre o jogo e o resultado: "Havia uma dificuldade claramente mental, que ficou provada na segunda parte. A primeira parte foi muito do Vitória. Chegámos ao golo e tivemos as melhores oportunidades. Na segunda parte, com o golo anulado, a equipa sentiu os fantasmas antigos, mas teve muito coração. Defensivamente, fomos irrepreensíveis. Na primeira parte, houve um remate do Rui Costa defendido pelo Varela. Na segunda parte, há um remate ao lado. De resto, não houve mais ocasiões do Santa Clara. A equipa teve grande entrega e grande atitude. É uma vitória merecida pelo que fizemos."

O peso da vitória: "Mais importante do que ser o meu primeiro triunfo, é a tranquilidade que isto pode devolver aos jogadores e aos adeptos. Para os adeptos, depois de um período tão longo sem vitórias, um triunfo fá-los mais alegres, pelo menos no dia de hoje. Quanto a mim, é sempre importante ganharmos. Sabíamos o que íamos encontrar nesta fase e sabemos o que temos de fazer. Não há tempo e urge trabalhar muitos aspetos, mas ficou provada a garra da equipa."

Duelos perdidos: "Tem a ver com a cabeça [dos jogadores] e com as dinâmicas [o facto de a equipa ter perdido muitos duelos individuais diante do Santa Clara]. Tivemos dificuldade em responder à dupla largura do Santa Clara, pois só tínhamos o lateral para responder ao lateral e ao extremo contrários. Permitimos que houvesse mais bola e mais jogo de frente do Santa Clara. Não é fácil mudar esta dinâmica neste período. Quem entrou acrescentou a frescura de que a equipa estava a precisar. Isso fez-nos perceber que há muita gente com quem podemos contar para a densidade de jogos que aí vem."

A redução de 18 para 16 equipas na I Liga: "Não é algo sobre o qual me tenha debruçado. O parecer que o Vitória der na devida altura vai ser aquele que todos vamos seguir".