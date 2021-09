Adeptos do Vitória de Guimarães

Vitória de Guimarães desloca-se ao terreno do Arouca, no sábado, em jogo agendado para as 20h30.

O Vitória de Guimarães vai colocar esta quinta-feira à venda mais 300 bilhetes o embate do clube em Arouca, agendado para a sexta jornada da Liga Bwin.

O clube vitoriano informou que os 700 ingressos disponibilizados na quarta-feira, esgotaram na mesma tarde e, por isso, colocará mais à venda.

O Arouca recebe o Vitória de Guimarães no sábado, em jogo agendado para as 20h30.