"Benfica? Falamos de uma águia ferida e, provavelmente, vai dar bicadas tremendas"

João Henriques, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao encontro com o Benfica, da jornada 17 do campeonato.

O mau momento do Benfica e as possibilidades de êxito do Vitória: "É uma equipa grande. Há muita qualidade naquela equipa e em quem a dirige. Sentimos que estamos a crescer, mas continuamos com os pés bem assentes no chão, sabendo que é difícil vencer qualquer jogo. Vamos à Luz com a ambição de discutir os três pontos, mas é pouco significativo considerar que este jogo será disputado por uma equipa que vem de maus resultados e por outra que vem de uma boa sequência. Será um jogo competitivo e nós sabemos que as equipas grandes raramente têm longos períodos de más exibições e maus resultados. Acontece com todos, mas os grandes reagem sempre bem às adversários, com competência e qualidade. É com isso que contamos."

Este Benfica é mais acessível do que era na última visita à Luz? "Os animais selvagens quando estão feridos... Neste caso, falamos de uma águia ferida e, provavelmente, vai dar bicadas tremendas a quem tenta tratar dela e ainda mais a quem tentar agredi-la. Mesmo sabendo que do outro lado estão feridos no seu orgulho treinadores, jogadores e adeptos, nós queremos conquistar os três pontos. As equipas grandes, com competência, como é o caso do Benfica e com o seu treinador a dispensar apresentações, estão preparadas para reagir e nós estamos preparados para essa reação. Não vejo desta vez mais facilidade ou menos facilidades em relação ao último jogo que fizemos na Luz, para a Taça da Liga. O Benfica é sempre o Benfica, tem jogadores de muita qualidade e com um plantel vastíssimo. Tem treinadores competentes e a administração sabe o que está a fazer. Não foi por acaso o que conseguiu no passado. Mas o Vitória tem sido competente, está forte e também tem jogadores com muita qualidade. Somos uma equipa organizada e ambiciosa, pelo que será um jogo bom. Mas não será um jogo fácil. Já passei por situações idênticas, com o adversário debilitado, e depois não consegui dar-lhe a volta."

A ausência de Jorge Jesus no banco: "As questões da saúde estão sempre em primeiro lugar e, infelizmente, o Jorge Jesus ainda não poderá estar presente. Nós queremos sempre que os melhores jogadores estejam presentes e pensamos da mesma forma em relação aos treinadores. A presença deles é sempre muito importante, são eles que passam as mensagens para o grupo. São mais valias para os grupos. De qualquer modo, a ideia de jogo do Benfica está lá. É um pau de dois bicos. Por um lado, o grupo poderá unir-se por sentir a ausência do treinador e vai fazer dessa adversidade uma força para vencer o jogo; ou então poderá ressentir-se dessa ausência. Mas acredito que será um Benfica à imagem do seu treinador, independentemente da sua ausência no banco."

Benfica outra vez com três defesas? "Julgo que o Benfica voltará ao seu normal, ao esquema que vinha apresentando antes do dérbi, com uma linha de defensiva de quatro. Estamos, no entanto, preparados para as duas situações."

Vitória sem derrotas fora de casa na Liga: "[Terminar a primeira volta sem derrotas] é um fator de motivação. Temos esse objetivo. Pretendemos continuar a ser uma das defesas menos batidas do campeonato, principalmente a jogar fora. Nessa condição, só levamos três golos sofridos, mas também olhamos para a vertente ofensiva. Vamos procurar vencer o jogo com as nossas armas e a nossa ambição, sabendo que temos pela frente um adversário valioso".

Sem triunfos ainda em jogos grandes: "Empatámos com o Benfica na Taça da Liga [a derrota aconteceu apenas nos penáltis] e isso já foi uma demonstração do nosso crescimento. Frente ao FC Porto, já estávamos numa fase boa e foi um jogo muito bom de se ver. Estamos a crescer e podemos ganhar qualquer jogo. O Vitória poderá dar o salto para um patamar superior em função da consistência dos resultados. Isso depende da regularidade, não depende de um jogo com o Benfica ou FC Porto. Nós queremos é ganhar os nossos jogos. À exceção do jogo com o Sporting, discutimos o resultado com todas essas equipas. Contra o Braga, a primeira parte foi deles e a segunda foi nossa. Estamos a ser competitivos e a equipa está a crescer com os resultados. Estamos preparados para pontuar ou ganhar na Luz e depois fazer o mesmo no jogo seguinte."

Regressos de Bruno Varela e Pepelu e eventual gestão do plantel: "Olhamos para um jogo de cada vez. Temos capacidade para jogar de três em três dias e temos demonstrado que temos um plantel ao nível das equipas que estão acima de nós. Temos várias opções independentemente de ficarmos condicionados pela falta de jogadores por causa da covid-19, de lesões ou castigos. Essa rotatividade tem acontecido e temos dado uma boa resposta. Depois do jogo com o Benfica vamos avaliar a nossa prestação e a disponibilidade dos jogadores para a partida com o Belenenses."

O interesse no central Tomás Ribeiro [Belenenses]: "É mais um jogador jovem dentro do perfil do Tomas Handel, que foi ontem integrado ontem no plantel A. São jovens jogadores jovens e com qualidade, com margem de progressão grande. Nós estamos atentos a esse tipo de mercado. Os nossos reforços estão dentro de casa e o Handel vai seguir com o grupo para Lisboa. Acredito nele como acredito no Amaro e no Esteves, entre outros. O Vitória está a construir um plantel a pensar no médio prazo. O clube vai ser mais forte com este perfil de jogadores."