Bamba volta a colocar imagens do Vitória nas redes sociais

Defesa tinha apagado todas as publicações, deixando ainda um muito claro: "Quem ri por último, ri melhor". Transferência não avançou e jogador já voltou ao normal na sua conta de Instagram

Ibrahima Bamba protagonizou uma das novelas no mercado de transferências do Vitória de Guimarães. O defesa parecia apontado à saída, até apagou tudo o que estava relacionado com o clube nas redes sociais, mas já se retratou.

Na conta de Instagram do jovem jogador, já é possível ver publicações relacionadas com o Vitória. No último dia, todas essas imagens foram apagadas e substituídas por uma publicação, que continha a seguinte mensagem: "Quem ri por último, ri melhor".

O Copenhaga, da Dinamarca, ofereceu seis milhões de euros, enquanto o Bolonha, de Itália, não foi além dos cinco milhões. Apesar de atravessar uma crise financeira e de num passado recente ter antecipado receitas futuras, o Vitória considerou as propostas baixas.

Ora, Bamba não apreciou a posição da SAD e, segundo apurou O JOGO, teve atitudes que não caíram bem na estrutura. De resto, o site "Guimarães Digital" escreveu que o jogador terá forçado a saída, acrescentando ainda que teria recusado jogar contra o Chaves, sendo depois demovido. A O JOGO o empresário Filipe Macedo Alves negou. "O Bamba nunca forçou a saída, nunca ponderou não jogar ou treinar. Ficou apenas triste por não ter saído," referiu.

Ibrahima Bamba, italiano, de 20 anos, está a ser uma das pedras basilares do Vitória de Guimarães em 2022/2023, somando, para já, 24 partidas, 22 delas a titular.